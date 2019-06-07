Заместитель генпрокурора примет граждан в Геранбое

Заместитель генерального прокурора Азербайджана Намиг Аскеров примет граждан в городе Геранбой.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием состоится в пятницу, 14 июня, и начнется в 10.00 в здании городской прокуратуры.

К Намигу Аскерову могут обратиться жители Геранбойского и Ходжалинского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.