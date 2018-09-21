Закир Гасанов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО – ФОТО

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО госпожой Роуз Геттемюллер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, отметив успешное развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, З.Гасанов подчеркнул немаловажное значение принципиальной позиции Альянса по безопасности на Южном Кавказе в интересах мира и стабильности в регионе.

Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил важность достижения решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права.

Высоко оценив позицию НАТО в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что Альянс и впредь окажет содействие в этом направлении.

В ходе обсуждения Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «О женщинах, мире и безопасности» генерал-полковник З.Гасанов, отметив заинтересованность нашей страны в выполнении требований, вытекающих из данного документа, довел до внимания гостей, что в Азербайджанской армии служит свыше десяти тысяч женщин. Генерал-полковник З.Гасанов добавил, что в ближайшее время предусматривается учреждение должности референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин и гражданских служащих.

Отметив позицию Азербайджана в данном вопросе как заслуживающую одобрения, Р.Геттемюллер подчеркнула, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, и высоко оценила участие нашей страны в борьбе против терроризма и в грузоперевозках, осуществляемых для миротворческих операций, а также вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций в Афганистане, выразила признательность азербайджанской стороне.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджан - НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» и других программ, реализации проектов, по нынешнему состоянию и перспективам развития отношений.

Эльшан Рустамов, Э.Т.