Закир Гасанов: В отношении нагорно-карабахского конфликта применяются двойные стандарты

Несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с новоназначенным послом США в нашей стране Эрлом Литценбергером, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Министр с сожалением отметил, что в то время, когда некоторые ведущие государства и международные организации в ряде конфликтных случаев оказывают давление на стороны конфликтов, в отношении нагорно-карабахского конфликта применяют двойные стандарты.

Э.Литценбергер, в свою очередь, выразив удовлетворение от назначения послом США в Азербайджане, подчеркнул, что за время своей деятельности приложит все усилия для развития отношений между нашими странами.

Подчеркнув, что США признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относятся, американский дипломат отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Отметив стратегическую важность сотрудничества между США и Азербайджаном, посол довел до внимания, что он следит за реформами, проводимыми в Азербайджанской армии, и высоко оценивает успехи, достигнутые в этой сфере. Касаясь военного сотрудничества между двумя странами, Э.Литценбергер выразил удовлетворение участием азербайджанских миротворцев в миссии в Афганистане.

Затем стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспия и стратегических инфраструктурных объектов, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

А.С., Э.Т.