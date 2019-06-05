Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО

5-го июня в городе Анапа Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.
В заседании принял участие Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Перед началом заседания министры обороны государств-участников СНГ посетили мемориал, воздвигнутый в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок и цветы почтили память героев.
В ходе заседания были обсуждены различные аспекты военного сотрудничества в рамках СНГ и предстоящие вопросы.
1news.az