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Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО

Сегодня в 18:17 ~ 1 минута на чтение 272
Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО

5-го июня в городе Анапа Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

В заседании принял участие Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Перед началом заседания министры обороны государств-участников СНГ посетили мемориал, воздвигнутый в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок и цветы почтили память героев.

В ходе заседания были обсуждены различные аспекты военного сотрудничества в рамках СНГ и предстоящие вопросы.

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