Закир Гасанов поручил повысить безопасность личного состава ВС и более качественно организовать боевое дежурство

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу, 29 сентября, провел расширенное служебное совещание с командным составом Азербайджанской армии.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны АР, к совещанию посредством видеосвязи также подключились командиры соединений в прифронтовой зоне и другие должностные лица.

З.Гасанов довел до личного состава задачи, поставленные Президентом республики перед Вооруженными силами Азербайджана, а также на основе анализа ситуации на линии противостояния войск дал соответствующие указания с целью более качественной организации боевого дежурства, широкого применения специальных техсредств для максимальной безопасности личного состава.

Министр дал поручения по завершению подготовительных работ к зимнему периоду, а также боевому и материально-техническому обеспечению личного состава с учетом особенностей горной местности.

В ходе совещания генерал-полковник З.Гасанов поставил задачи по организации работы с молодыми солдатами, повышению эффективности индивидуальной и воспитательной работы, интенсивности теоретических занятий, а также по анализу деятельности военнослужащих сверхсрочной службы и проведению соревнований по различным специальностям.

Талыб Бархудаев, И.А.