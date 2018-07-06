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Закир Гасанов об оперативной подготовке – ФОТО

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 302
Закир Гасанов об оперативной подготовке – ФОТО

Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и с участием руководства министерства, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных учений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, проанализировав итоги учений, которые были проведены на различных полигонах и учебных точках в дневное и ночное время суток, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что войска, скрытно сосредоточившись по основным направлениям ночью успешно провели широкомасштабные наступательные операции.

Министр обороны отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на новый уровень, штабы полностью выполнили поставленные задачи.

Подчеркнув важность проведения этих учений, генерал-полковник З.Гасанов довел до участников совещания соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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