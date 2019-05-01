Закир Гаралов взял на контроль расследование смерти пациента клиники: «Подключаются специалисты Минздрава»

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов взял на контроль расследование по факту смерти пациента в городе Мингячевир.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, брат покойного жителя Мингячевира Меджнуна Мамедова - Ахмед Мамедов - обратился в городскую прокуратуру и заявил, что его брат умер в результате халатности врачей частной диагностической клиники Şəfa и Мингячевирской центральной городской больницы.

Обращение рассматривается прокуратурой.

Генпрокурор З.Гаралов обратился в Министерство здравоохранения с просьбой о привлечении высококвалифицированных специалистов для проведения полного, тщательного, объективного и беспристрастного расследования обстоятельств смерти М.Мамедова, установки правильности поставленного ему диагноза, проведенного лечения и т.д.

Тимур Рзаев, Э.Т.