Закир Гаралов: Все виновные в теракте в Гяндже будут привлечены к ответственности

Установлены все инициаторы и исполнители террористического акта в Гяндже.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов во время посещения Аллеи почетного захоронения, приуроченного к 100-летию Прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что в рамках следствия по данному уголовному делу уже привлечены к ответственности 77 человек.

«11 человек объявлены в розыск, двое находящихся в розыске уже задержаны, местонахождение еще нескольких человек определено и ведутся переговоры об их экстрадиции в Азербайджан.

Хочу подчеркнуть, что все виновные в этом теракте будут привлечены к ответственности, и до конца года следствие по делу завершится», - заявил Закир Гаралов.

Тимур Рзаев, Э.Т.