1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Закир Гаралов: Все виновные в теракте в Гяндже будут привлечены к ответственности

Сегодня в 10:53 ~ 1 минута на чтение 342
Закир Гаралов: Все виновные в теракте в Гяндже будут привлечены к ответственности

Установлены все инициаторы и исполнители террористического акта в Гяндже.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов во время посещения Аллеи почетного захоронения, приуроченного к 100-летию Прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что в рамках следствия по данному уголовному делу уже привлечены к ответственности 77 человек.

«11 человек объявлены в розыск, двое находящихся в розыске уже задержаны, местонахождение еще нескольких человек определено и ведутся переговоры об их экстрадиции в Азербайджан.

Хочу подчеркнуть, что все виновные в этом теракте будут привлечены к ответственности, и до конца года следствие по делу завершится», - заявил Закир Гаралов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

342

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net