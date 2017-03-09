Закир Гаралов: С начала года в Азербайджане за коррупцию задержано более 250 человек

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал Генеральной прокуратуре серьезные поручения по борьбе с коррупцией».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов во время посещения Аллеи почетного захоронения, приуроченного к 100-летию Прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что с начала года в Генпрокуратуру поступило свыше 2000 звонков от граждан с жалобами на факты коррупции.

«За 9 месяцев этого года прокуратурой завершено следствие по 150 уголовным делам о коррупции, по ним задержаны 255 человек. Эти дела направлены на рассмотрение в суд.

В государственную казну возвращено свыше 20 миллионов манатов. Кроме того, следствие по 140 делам продолжается», - подчеркнул Закир Гаралов.

Генпрокурор подчеркнул, что в Азербайджане ведется серьезная борьба с коррупцией.

Тимур Рзаев, Э.Т.