Закир Гаралов принял граждан в Уджаре

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов 19 апреля принял граждан в городе Уджар.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, к Закиру Гаралову обратились 25 жителей Уджарского, Агдашского и Зардабского районов страны.

Обращения граждан были связаны с работой органов прокуратуры, следствием по уголовным делам, поиском пропавших без вести лиц, социальными проблемами и т.д.

Часть вопросов по обращениям была решена непосредственно во время приема, по остальным З.Гаралов дал конкретные поручения соответствующим сотрудникам прокуратуры, исполнение взято на контроль.

Все жалобы граждан будут рассмотрены объективно и в соответствии с законодательством.

Тимур Рзаев, Э.Т.