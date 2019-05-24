Закир Гаралов принял граждан в Гяндже - ФОТО

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов принял граждан в городе Гянджа.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, к Закиру Гаралову обратились 44 гражданина – жители Гянджи, Гейгельского и Самухского районов республики.

Обращения граждан были связаны с работой органов прокуратуры, следствием по уголовным делам, поиском пропавших без вести лиц, социальными проблемами и т.д.

Большинство вопросов по обращениям были решены непосредственно во время приема, по остальным З.Гаралов дал конкретные поручения соответствующим сотрудникам прокуратуры.

Все жалобы граждан будут рассмотрены объективно и в соответствии с законодательством.

Тимур Рзаев, Э.Т.