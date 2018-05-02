«Захвати Звартноц»: В Ереване протестующие блокируют дорогу в аэропорт – LIVE - ФОТО

Сегодня с утра в Армении возобновились акции протеста - демонстранты начинают блокировать дороги в армянской столице, а также шоссе, ведущие к аэропортам.

Издание «1in.am» ведет онлайн-трансляцию с ереванских улиц, где сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна, кандидатуру которого на пост премьера парламент не поддержал, начинают блокировать дороги и шоссе, ведущее к аэропорту «Звартноц».

На подъездах к аэропорту уже скопились десятки автомобилей. Полиция сосредоточила силы у дороги, ведущей в аэропорт.

«Я требую открыть проезд, дайте людям добраться в аэропорт», - призвал полковник полиции, но протестующие отказываются выполнять его требования. Ситуация остается напряженной, однако пока полиция действует максимально корректно. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, улицы Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки заблокировали несколько сотен студентов.

«На наш призыв откликнулись все вузы столицы. Требуем, чтобы Республиканская партия оставила власть и голосовала за народного кандидата в премьеры Никола Пашиняна», - заявил лидер студенческого движения Давид Петросян.

По информации «Sputnik Армения», не менее двух десятков сотрудников аэропорта присоединились к демонстрантам.

В свою очередь, министерство обороны страны призвало обеспечить бесперебойное движение военной техники для обеспечения безопасности страны.

Ранее Пашинян призвал сторонников с 08:00 2 мая начать тотальную акцию гражданского неповиновения, призвав перекрыть все дороги в аэропорты, чтобы не позволить власти «украсть победу народа».

Напомним, что для избрания премьером Пашиняну было необходимо набрать 53 голоса. За него проголосовали 45 законодателей. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.

Ф.Багирова