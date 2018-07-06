Захарова о помощи России и Грузии в ликвидации энергоаварии в Азербайджане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аварию, произошедшую на одной из подстанций теплоэлектростанции (ТЭС) «Азербайджан».

«Я хотела бы отметить ту существенную помощь в налаживании подачи электроэнергии в Азербайджан, которую осуществила российская компания «Интер РАО», которая, по сообщениям СМИ Азербайджана, проявила себя с лучшей стороны, и об этом, в том числе, заявил Президент страны Ильхам Алиев. Он выразил благодарность России и Грузии за оказанную помощь в связи с ситуацией, которая возникла в энергосистеме страны», - сказала Захарова на брифинге, сообщает «Спутник Грузия».



На одной из подстанций теплоэлектростанции (ТЭС) «Азербайджан», находящейся в Мингячевире, в ночь на 3 июля произошел взрыв и начался пожар.

В результате аварии один из блоков электростанции приостановил работу, в результате чего без света остались Баку и Сумгайыт, а также районы Азербайджана.

Азербайджан получил из Грузии 1,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии для обеспечения регионов страны, оставшихся без электричества из-за аварии. Одновременно во вторник сократился экспорт в Турцию и Армению.

А.А.