1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Загорелся один из детских садов Баку, дети эвакуированы

Сегодня в 10:47 ~ 1 минута на чтение 473
Загорелся один из детских садов Баку, дети эвакуированы

В Сабунчинском районе Баку, в государственном одноэтажном детском саду произошел пожар.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, сгорели конструкции одной из комнат здания общей площадью 35 квадратных метров и находящиеся в ней вещи.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали пожар и не допустили его распространения.

Находившиеся во время пожара в здании дети были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

По факту проводится разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

473

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net