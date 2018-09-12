Загорелся один из детских садов Баку, дети эвакуированы

В Сабунчинском районе Баку, в государственном одноэтажном детском саду произошел пожар.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, сгорели конструкции одной из комнат здания общей площадью 35 квадратных метров и находящиеся в ней вещи.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали пожар и не допустили его распространения.

Находившиеся во время пожара в здании дети были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

По факту проводится разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.