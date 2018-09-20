Задержаны работники бакинского супермаркета, избившие вора за украденную пачку масла – ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Хатаинского района Баку по горячим следам задержали подозреваемых в избиении мужчины, укравшего пачку масла.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, несколько дней назад гражданин Дмитрий Владимирович Тимурбулатов украл в супермаркете, расположенном на улице генерала Шихлинского, 2 в Хатаинском районе, пачку масла стоимостью 20 манатов.

Он был задержан сотрудниками супермаркета. Руководство и продавцы маркета не сообщили о краже в полицию, а сами умышленно избили Дмитрия Тимурбулатова, нанеся ему удары кулаком и ногами. Тем самым они совершили хулиганские действия.

За это исполнительный директор магазина Анар Исаев, продавцы Тахир Рашидов и Эльшан Мамедов были задержаны сотрудниками полиции.

Установлено, что продавцы заметили кражу, сообщив о ней директору, вместе с которым избили Д.Тимурбулатова из хулиганских побуждений.

По факту следственным отделом Управления полиции Хатаинского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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