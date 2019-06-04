Задержаны еще три фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ, в котором замешаны армяне

Задержаны еще три участника драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, с задержанными в настоящее время проводят следственные действия. Он уточнил, что двоих подозреваемых в причастности к драке установили и нашли полицейские, а третий сам явился к правоохранителям.
Агентство отмечает, что общее число фигурантов дела достигло семи человек.
Сообщалось, что СК вычислил убийцу спецназовца в Подмосковье.
Напомним, что ранее Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве Никиты Белянкина.
41-летний Ходжанян обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).
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А.А.