Задержаны еще три фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ, в котором замешаны армяне

Задержаны еще три участника драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, с задержанными в настоящее время проводят следственные действия. Он уточнил, что двоих подозреваемых в причастности к драке установили и нашли полицейские, а третий сам явился к правоохранителям.

Агентство отмечает, что общее число фигурантов дела достигло семи человек.

Сообщалось, что СК вычислил убийцу спецназовца в Подмосковье.

Напомним, что ранее Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве Никиты Белянкина.

41-летний Ходжанян обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

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А.А.