ZADAGAN: Возрождение техники традиционной миниатюрной живописи – ФОТО

ZADAGAN – уникальный азербайджанский бренд домашнего текстиля.

Цель бренда – привнести богатые азербайджанские традиции, возродить забытые обычаи и сохранить исторические ценности в каждом доме. Среди множества источников вдохновения креативной команды ZADAGAN - богатые памятники архитектуры, сказки, мугам, поэзия великих азербайджанских поэтов, уникальное искусство миниатюрной живописи, бесценные образцы азербайджанской ковровой школы и иные мотивы, нашедшие свое отражение в продукции, созданной для дома.

Оставаясь верным своей миссии, с 15 по 25 июня брендом ZADAGAN совместно с ASMART Creative Hub был организован первый в Азербайджане курс по «Возрождению техники миниатюрной живописи» для молодого поколения профессиональных художников.

На протяжении 10 дней участники, отобранные ранее на основании предоставленных работ, под руководством приглашенного профессора Тебризского государственного университета искусств Карима Мирза, а также преподавателя Тегеранского государственного университета прикладных наук Элахе ханум Бехтевер открывали для себя тайны техники миниатюрной живописи.

Миниатюрная живопись – искусство, созданное как иллюстрация к книгам, отличающееся небольшим размером и особой тонкостью художественной работы. Азербайджанское искусство миниатюры, составляющее заметную и богатейшую часть искусства народов Ближнего и Среднего Востока, занимает особое место в истории мирового искусства.

Необходимо отметить, что курс вызвал огромный интерес и привлек массу внимания со стороны молодых художников и деятелей искусства. Как сообщили в отделе по общественным связям компании, данный проект является первой инвестицией ZADAGAN в развитие талантливой молодежи Азербайджана и поддержание традиционных искусств с помощью возрождения старых техник.

Профессор Тебризского университета искусств Карим Мирза отметил: «В этом направлении живописи важна каждая деталь – каждый завиток курчавого облака, в каждом движении грациозной девы и жесте всадника таится скрытый смысл. Сюжетом для миниатюр в основном служили события из обычной жизни - сцены охоты и битв, гуляний и музыки, дворцовые развлечения, портреты шахов и аристократов, а также поэтические сюжеты, взятые из классической литературы».

По окончании программы на страницах в социальных сетях ZADAGAN стартует конкурс, направленный на выбор миниатюры, произведенной в рамках курса. Авторы миниатюр, собравшие наибольшее количество голосов, станут обладателями подарков от ZADAGAN, а счастливый обладатель самого наибольшего количество голосов получит право на реализацию своей миниатюры в следующей коллекции миниатюр продуктов домашнего текстиля от ZADAGAN.

Напомним, что особенностью бренда ZADAGAN является любовь к истории и традициям Азербайджана и желание соединить яркие мотивы, присущие азербайджанскому искусству и культуре, с современным видением дизайна домашнего текстиля.

Проголосовать и ознакомиться с результатами программы можно на страницах ZADAGAN в социальных сетях

https://www.facebook.com/zadagan.hometextile/

https://www.instagram.com/zadagan.hometextile/

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