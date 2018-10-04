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Забытая отцом в автомобиле девочка умерла на стоянке

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 4124
Забытая отцом в автомобиле девочка умерла на стоянке

В Испании умер ребенок, оставленный в машине. Инцидент произошел в среду в Мадриде.

Отец должен был отвезти годовалую дочь в детский сад, но забыл ее в автомобиле.

Это выяснилось уже вечером, когда мать пришла забрать ребенка из учреждения. После телефонного разговора с мужем женщина узнала, что он оставил ребенка в автомобиле, припаркованном на улице Анны Австрийской в столичном районе Санчинарро.

Вызванные на место происшествия медики 45 минут безрезультатно пытались вернуть девочку к жизни. 

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняет полиция.

rosbalt.ru

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