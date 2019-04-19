«Забыли, что они Москву в 1812 году сожгли?»: Жириновский возмущен сбором денег в России на Нотр-Дам

Глава ЛДПР Владимир Жириновский резко осудил сбор средств в России на восстановление собора Парижской Богоматери после трагического пожара.

«Сгорел Нотр-Дам — конечно, ничего хорошего. Но к чему эти предложения помогать французам? Забыли, что они Москву в 1812 году сожгли? А русский корпус во Франции в Первую мировую войну: полторы тысячи человек после Октябрьского переворота в России отправили на каторгу в Алжир!» - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщает «Царьград ТВ», напомнил политик и о том, что из-за французов во Второй мировой войне было так много человеческих жертв – граждане Франции предпочли не сопротивляться гитлеровцам, а просто сдали свою страну.

По мнению Владимира Жириновского, слишком добрыми быть нельзя, а деньги лучше, если и собирать, то тратить их на сохранение и восстановление российских церквей и исторических памятников.

Отметим, что в пылу своего возмущения лидер ЛДПР был немного не точен: достоверных данных о том, что Москва горела именно по вине Наполеона, нет. Существуют только предположения, которые говорят о том, что спровоцировать возгорание в столице могли костры наполеоновских солдат.

Есть и другие версии этого пожара 1812 года. По одной из них, приказать поджечь Москву мог и полководец Михаил Кутузов, сдавая столицу французам. А исполнил этот приказ московский генерал-губернатор граф Фёдор Ростопчин. Правда, позднее граф наотрез отрицал подозрения в организации диверсии.



А согласно еще одной версии, пожар, едва не уничтоживший тогда столицу, просто страшное стечение многих обстоятельств.

Напомним, восстановление сгоревшего при пожаре собора Парижской Богоматери вызвало в Сети жаркие споры. Так, ранее у себя в Twitter вызвал «огонь» на себя телеведущий Владимир Соловьев, предложив восстанавливать Нотр-Дам всем миром.

Сейчас гнев в Сети вызвали личные пожертвования на восстановление собора, которые люди в Москве приносили в конвертах к посольству Франции.

«Оказывается, сердобольные москвичи весь день несли к посольству Франции не только цветы (жертв нет), но и конверты с деньгами! - пишет у себя в Twitter экономист Никита Кричевский. - Москва, ты одурела!» В ответ интернет-пользователи добавили, что речь идёт о банальном «хайпе» и «лицемерии».

1news.az