За январь-ноябрь 2017 года Азербайджан посетило на 20% больше туристов чем в 2016 году

Число туристов, посетивших Азербайджан в январе-ноябре 2017 года, увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 2 млн 276,604 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и туризма Азербайджана.

При этом больше всего за этот период Азербайджан посетило туристов из России – 790,258 тыс. человек (рост на 31,8%).

Вторую и третью строчку по посещаемости занимают граждане Грузии - 488,269 тыс. человек (рост на 19,7%) - и Ирана - 340,702 тыс. человек (рост на 13,7%).

На четвертой строчке расположились граждане Турции - 275,147 тыс. человек (рост на 11,1%). Первую пятерку замыкают туристы из ОАЭ - 87,215 тыс. человек (рост на 3,5%).

Ялчин Алиев, Э.Т.