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За внеочередными выборами президента Казахстана будут наблюдать более 40 наблюдателей от Азербайджана

Сегодня в 17:40 ~ 2 минуты на чтение 322
За внеочередными выборами президента Казахстана будут наблюдать более 40 наблюдателей от Азербайджана

Отношения между Нур-Султаном и Баку будут динамично развиваться при новом руководстве Казахстана, уверен посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

«Мы уверены, что двусторонние братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут динамично развиваться при новом руководстве страны», -  заявил посол на пресс-конференции в среду.

По его словам, за внеочередными выборами президента Казахстана будут наблюдать более 40 наблюдателей от Азербайджана.

«Это представители ЦИК и Милли Меджлиса страны. Кроме того, азербайджанские наблюдатели также представлены в составе международных организаций», - сказал Б.Исабаев.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня.

Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

9 апреля Токаев объявил о проведении в стране внеочередных выборов 9 июня.

23 апреля казахстанская партия власти «Нур Отан» во главе с Назарбаевым выдвинула действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на пост президента на предстоящих в июне выборах главы государства. Токаев заявил на съезде партии, что в случае победы продолжит курс первого президента страны.

В президентской гонке в Казахстане участвуют еще шесть кандидатов.

А.С., Э.Т.

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