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За ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, возбужден иск на сумму 792 маната

Сегодня в 18:13 ~ 1 минута на чтение 500
За ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, возбужден иск на сумму 792 маната

В ходе совместных рейдов, проведенных сотрудниками Департамента охраны и воспроизводства биологических ресурсов в водных бассейнах Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Управления полиции на водном транспорте вблизи острова Наргин, было задержано лицо, занимающееся незаконным ловом рыбы.

Как сообщили 1news,az в пресс-службе МЭПР, в ходе расследования выяснилось, что лицом, занимавшимся незаконным рыболовством, является житель столицы Рашид Сафаров. У него были изъяты отловленная рыба различных видов, рыболовные снаряжения и резиновая лодка.

За ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, в целом был возбужден иск на сумму 792 маната.

С целью принятия мер в отношении правонарушителя и правовой оценки состава преступления, в соответствии с законодательством, собранные документы рассматриваются Управлением полиции на водном транспорте.

Мероприятия с целью предотвращения незаконной ловли рыб продолжаются.

1news,az

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