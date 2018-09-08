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За сутки зарегистрировано 116 преступлений

8 Сентября, 2018 в 12:00 ~ 1 минута на чтение 4444
За сутки зарегистрировано 116 преступлений

За минувший день в Азербайджане зарегистрировано 116 преступлений.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, в ходе предпринятых мер с 7 по 8 сентября полиция задержала 38 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Также сообщается, что 26 преступлений сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть по горячим следам.

Как сообщается, за указанное время в республике было зарегистрировано одно ДТП, в котором погиб один человек.

Кроме того, удалось задержать 24 человека, объявленных в розыск, а также выявить 11 фактов, связанных с наркотиками.

Талыб Бархудаев, Г.Р. 

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