За сутки зарегистрировано 116 преступлений

За минувший день в Азербайджане зарегистрировано 116 преступлений.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, в ходе предпринятых мер с 7 по 8 сентября полиция задержала 38 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Также сообщается, что 26 преступлений сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть по горячим следам.

Как сообщается, за указанное время в республике было зарегистрировано одно ДТП, в котором погиб один человек.

Кроме того, удалось задержать 24 человека, объявленных в розыск, а также выявить 11 фактов, связанных с наркотиками.

Талыб Бархудаев, Г.Р.