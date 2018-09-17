За последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих - Минобороны

В отличие от азербайджанской стороны, за последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих, сообщили 1news.az в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны указали, что армянская сторона всячески скрывает эту информацию от своей общественности.

«Информация, распространенная армянской стороной о якобы ликвидации вооруженными силами Армении 3 азербайджанских военнослужащих, не соответствует действительности, это - дезинформация, которая тиражируется для внутренней аудитории с целью сокрытия своих потерь», - указали в оборонном ведомстве.

«Что касается раненого армянского гражданского лица, то заявляем, что подразделения Азербайджанской армии не обстреливают мирное население и населенные пункты», - указали в Минобороны.

Следует отметить, что армянская сторона распространила информацию о якобы ликвидации трех азербайджанских военнослужащих и обстреле ВС Азербайджана армянского села.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.