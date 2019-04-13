За 100 дней до Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля факел передан Азербайджану - ФОТО

12 апреля в столице Италии Риме в музее Ара Пасес, построенном в 9 веке нашей эры императором Августо, как символ дружбы и братства, состоялась церемония зажжения и передачи Азербайджану факела предстоящего 20-28 июля 2019 года в Баку Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, а также вручения Азербайджану символа Игр – оливкового дерева.

Как сообщили в из Министерства молодежи и спорта, на мероприятии Азербайджан представляли вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря НОК Азер Алиев и другие официальные лица, ответственные за Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

На основании программы, вначале состоялась пресс-конференция с участием министра Азада Рагимова, вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде, президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янеша Косьянчича, председателя Координационной комиссии ЕОК Джорджа Визаски, президента Итальянского олимпийского комитета Джованни Малаго.

На пресс-конференции, организованной с участием различных медиа-структур, были заданы вопросы, касающиеся процесса подготовки к предстоящему в июле месяце в Баку XV Летнему Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, проделанной работы и предстоящих планов.

До внимания представителей медиа было доведено, что до этого Азербайджан принимал ряд престижных мероприятий и является страной, обладающей достаточно большим опытом. Было отмечено, что XV Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль начнется 21 июля в Баку, новые спортивные арены для Игр строится не будут. Спортсмены в 12 спортивных сооружениях поведут борьбу в 10 видах спорта. Baku Crystal Hall, принимавший прежде ряд престижных мероприятий, в этом году станет местом проведения церемонии открытия. Кроме того, представители медиа были проинформированы о лого Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, его значении, а также маскотах: джыртдане и кавказском леопарде. Также было сообщено о завершении отбора волонтеров, начале тренингов для них, привлечении к соревнованиям 3600 волонтеров, представлена другая информация, связанная с подготовкой к играм.

Президент ЕОК Янеш Косьянчич отметил, что Азербайджан на высоком уровне готовится к нынешним играм, и выразил уверенность в грандиозном проведении Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Затем началась церемония официального открытия мероприятия. Министр молодежи и спорта Азад Рагимов в своем выступлении подчеркнул, что проведение мероприятия за 100 дней до соревнований в историческом музее Ара Пасес, носящем в себе символы дружбы и мира Древнего Рима, представляет особое значение. Министр Азад Рагимов сообщил, что на основании Распоряжения, подписанного в мае 2018 года главой государства Ильхамом Алиевым, создан Организационный комитет «Баку 2019».

Азад Рагимов сказал: «Азербайджан известен во всем мире неугасаемым огнем, Янардагом. Нашу страну не напрасно называют «Страной огней». Передача сегодня факела игр именно нам, Азербайджану, означает что спортивный огонь горит еще сильнее, любовь к спорту в сердцах молодежи горит еще ярче. В эту ночь факел игр будет отправлен из древнего Рима в исторический Баку, «Страну огней». В Баку будет также доставлено древнее «Оливковое дерево». Являясь символом мира, дружбы, это дерево демонстрирует глубокие корни Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля».

Министр проинформировал о подготовке к XV Летнему Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, рассказал о спортивных мероприятиях, проведенных в нашей стране в предыдущие годы.

Как продолжение программы, символ мира - «Оливковое дерево» было вручено азербайджанской делегации официальными лицами ЕОК. Наряду с этим, в церемонии презентации приняли участие Фарид Мансуров (борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2007, 2009 годов), дзюдоист Керамет Гусейнов (бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года U23 и бронзовый призер Кубка Европы 2018 года среди взрослых) и волейболистка Разия Алиева (золотой призер чемпионата по волейболу среди юниоров 2018 года).

На церемонии, которая больше характеризовалась как передача факела поколений, Фарид Мансуров вручил факел Янешу Косьянчичу, а он - юной Разие Алиевой.

В рамках визита в Рим министр Азад Рагимов встретился с председателем Совета понтифика по культуре Кардиналом Гианфранко Равази. В рамках встречи были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества Азербайджана в сфере науки и образования со спортивной Ассоциацией «Атлетико Ватикан», которая в скором времени будет создана Ватиканом, молодежной организацией Совета понтифика по культуре, Институтом исследования арабской и исламской цивилизации, функционирующим при Совете понтифика по культуре, а также создания программы обмена опытом молодых археологов двух стран.

АЗЕРТАДЖ