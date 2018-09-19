Юсиф Эйвазов трогательно поздравил Анну Нетребко с днем рождения: «Никогда не переставай звать меня…» - ФОТО

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов растрогал поклонников поздравлением супруги, оперной дивы Анны Нетребко в день ее рождения.

«С днём рождения, моя жизнь. Когда-то 4,5 года назад мы познакомились, и вы с бубликом (имеется в виду сын А.Нетребко Тьяго – прим. ред.) принесли в мою жизнь свет и любовь. Я никогда не перестану благодарить мою счастливую судьбу за эту встречу.

Желаю тебе самого крепкого здоровья, пусть этот свет будет вечным, пусть твой голос звучит всегда сквозь времена. Очень люблю. С днём рождения! Зови меня ветром, зови меня морем, зови меня вселенной, зови меня, как хочешь, только никогда не переставай звать меня», - пишет Ю.Эйвазов в социальной сети Instagram, поздравляя А.Нетребко с днем рождения.

Отметим, что 18 сентября оперной диве исполнилось 47 лет – свое трогательное поздравление Ю.Эйвазов сопроводил снимками с А.Нетребко и сыном Тьяго, сделанными в разные годы.

В.Ф., Э.Т.

Фото: Instagram by @yusif_eyvazov_official