Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко сегодня станут гостями шоу «Вечерний Ургант» - ФОТО

Знаменитая оперная пара вновь появится в эфире одного из самых популярных проектов на Первом российском канале.

О сегодняшнем эфире Ю.Эйвазов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram – программа «Вечерний Ургант» с участием Ю.Эйвазова и А.Нетребко стартует в эфире Первого канала в 00:30 по бакинскому времени.

Также гостями программы станут Андреа Бочелли и Юлия Перетятько – эфир будет посвящен концерту этих четырех оперных исполнителей, который состоится 4 июня в Кремле.

Отметим, что Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко – частые гости программы «Вечерний Ургант».

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В.Ф, Г.Р.