Юные послы «Футбола для дружбы» примут участие в подготовке мировой премьеры детской сказки о редких животных 

Американская детская писательница Анна Волд создаст сказку о калифорнийском кондоре в рамках экологической инициативы Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Как сообщает 1news.az, более 200 юных участников программы из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки адаптируют сказку на 30 языков. Обложку к сказке нарисует дизайнер-аниматор популярного сериала «Рик и Морти».

Главным героем сказки станет калифорнийский кондор — одна из крупнейших птиц в мире, которая обитает в южной и восточной частях Аризоны и Калифорнии. Популяция кондора резко сократилась в XX веке: большая птица — отличная мишень для охотников. Также одним из персонажей станет пиренейская рысь — невероятно красивое животное, обитающее в горной местности Испании.

Проект запущен в рамках экологической инициативы участников программы «Футбол для дружбы» с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих видов. Премьера сказки запланирована на лето 2019 года. Она будет распространяться по всему миру.

Анна Волд — автор детской книги ABC Rhymes. Mr. Fox Letter Box. С помощью стихов это произведение помогает детям выучить английский алфавит. В США Анна также известна разработкой учебных программ, ориентированных на языковые и коммуникативные навыки. Писательница живет с мужем и двумя детьми в Калифорнии.

«Как мама маленьких дочки и сына я считаю очень важным рассказывать детям, что из-за влияния человека могут погибать целые виды птиц и животных. С помощью сказки я хочу помочь детям и их родителям понять, как важно сохранять видовое разнообразие нашей планеты», — говорит Анна Волд, автор сказки.

Обложку к сказке нарисует Ирина Голина-Сагателиан, дизайнер-аниматор из Канады. Художник работала над проектами «Рик и Морти», «My Little Pony», «Семейка Крудс. Начало», «Кармен Сандиего», сотрудничала со студиями DreamWorks, Netflix, Disney и многими другими.

«Обложка покажет одну из сцен сказки. Могучая птица калифорнийский кондор и прекрасная пиренейская рысь станут яркими сказочными героями и символом борьбы с уничтожением естественной среды обитания животных», — отмечает Ирина Голина-Сагателиан, автор обложки.

«Все участники «Футбола для дружбы» стараются беречь природу. Было бы здорово подробнее узнать о редких животных, ведь об этом не всегда интересно читать в учебниках, а с помощью сказки можно проникнуться к героям, полюбить их и помочь сохранить», — говорит Матц Гука (Mats Gouka), Юный журналист из Нидерландов.

Экологическая инициатива программы «Футбол для дружбы» направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Например, все Международные сборные Дружбы называются в честь исчезающих и редких видов животных. В этом году в Чемпионате мира по «Футболу для дружбы», который пройдет в Мадриде с 31 мая по 1 июня, примут участие сборные «Индийский Слон», «Калифорнийский Кондор», «Тасманский Дьявол», «Дальневосточный Аист», «Фосса», «Гигантский Броненосец» и другие.

1news.az