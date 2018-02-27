Юные КВНщики вступают в борьбу за выход в полуфинал Юниор Лиги КВН - ФОТО

9 и 11 марта в Баку стартует 1/4 финала Юниор Лиги КВН.

Юные азербайджанские КВНщики вновь выйдут на сцену Театра имени Рашида Бейбутова, где оспорят титул лучших команд и разыграют путевки в полуфинал – предстоящая игра состоится при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства образования Азербайджанской Республики.

Ведущим концерта будет актер команды КВН «Сборная Баку» Тамерлан Умудов.

«Игры Юниор Лиги всегда проходят на высоком уровне. Что касается юмора и качества, то дети обмануть не могут - они искренны и открыты. Наполняешься позитивом от каждого их выступления, а когда видишь, что уже сегодня по уровню они конкурентоспособны с любым взрослым коллективом, то понимаешь, что наши усилия не проходят даром», - отмечает директор Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков в преддверии игры, заявляя, что зритель разочарован не будет.

Поддержку играм Юниор Лиги КВН оказывают торговая марка «Zeytun Bağları» и Gazelli Group.

В.Ф, Г.Р.