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Юноши «Карабаха» вновь не порадовали

Сегодня в 20:47 ~ 1 минута на чтение 256
Юноши «Карабаха» вновь не порадовали

Сегодня юношеская команда агдамского «Карабаха» (U-19) провела последний матч в групповом этапе юношеской Лиги чемпионов.

Как сообщает 1news.az из Италии, в последнем матче азербайджанская команда встречалась с «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Три фонтана» в Риме и завершилась со счетом 3:0. На 19-й минуте Закария Сдагви открыл счет в пользу хозяев поля. За 10 минут до перерыва Висенте Бесужен удвоил преимущество «Ромы». Во втором тайме «Карабах» выглядел увереннее, но итальянцы под конец встречи воспользовались ошибкой агдамцев и забили третий мяч.

Таким образом, «Карабах» потерпел 5 поражений в 6 матчах и занял последнее место в группе.

Мурад Ахундов (Рим)

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