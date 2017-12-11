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ЧП в бакинском метро: Юноша упал на рельсы во время движения поезда

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 2488
ЧП в бакинском метро: Юноша упал на рельсы во время движения поезда

Сегодня утром на станции метро «Ичеришехер» произошел инцидент.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, стоявший на перроне молодой человек, потеряв равновесие, упал на рельсы.

«Ввиду того, что поезд на этой станции идет медленно, машинист успел вовремя остановить состав», - сказал он.

По его словам, упавшему на рельсы 17-летнему Нуриеву Ниджату Интигам оглу была оказана необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что схожий инцидент имел место в 2014 году на станции метро «Халглар достлугу».

Кроме того, неоднократно происходили случаи, когда граждане совершали самоубийство, бросаясь под поезд в метро.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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