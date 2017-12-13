ЮНИСЕФ: в Конго около 400 тысяч детей могут умереть от голода

До 400 тысяч детей в Демократической республике Конго могут не пережить голода, ближайшие полгода в стране не прогнозируется улучшения ситуации с продовольствием, сообщили в ЮНИСЕФ во вторник.

«По меньшей мере 400 тысяч в крайней степени истощенных детей могут умереть в регионе Касаи. Причиной такой катастрофической ситуации являются насилие, массовое перемещение людей и сокращение аграрных работ за последние полтора года», — говорится в заявлении Детского фонда ООН.

В ЮНИСЕФ утверждают, что гуманитарное положение жителей остается крайне тяжелым и улучшений не прогнозируется минимум до июня 2018 года вследствие того, что в текущем году посевной сезон был пропущен. При этом в докладе отмечаются улучшения в ситуации в области безопасности, что привело к возвращению в страну беженцев.

РИА Новости