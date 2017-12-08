Юнис Гусейнов: «Путь в еврокубки через Кубок гораздо короче»

Главный тренер «Кяпяза» Юнис Гусейнов поделился своим мнением о предстоящих матчах ¼ Кубка Азербайджана против «Кешля».

«Премьер-лига ушла на зимнюю паузу, поэтому все внимание сконцентрировано на Кубке страны, - приводит 1news.az слова наставника «Кяпяза» со ссылкой на сайт клуба, - Пробиться в еврокубки через премьер-лигу, задача очень сложная. Путь в еврокубки через Кубок гораздо короче. Я уже говорил об этом после кубковой встречи с «Бина». Та игра получилась очень сложно. Наш нынешний соперник – клуб премьер-лиги. Каждая команда хочет победить. «Кешля» также упорно готовиться к матчам, и хочет пройти этап.

Нас ждут сложные матчи. В обеих командах произошли смены главных тренеров. Мы должны так сыграть, чтобы в следующий этап прошли именно мы. Уже разговаривали на этот счет с футболистами. Мы должны воспользоваться своим шансом. Я верю в команду. Но нам надо много работать», - заключил он.

Теймур Максутов