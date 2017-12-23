Юнис Гусейнов: «Мы должны находить талантливых футболистов, и воспитывать их для основной команды»

Главный тренер «Кяпяза» Юнис Гусейнов провел встречу с тренерами дублирующего состава, а также молодежных и юношеских команд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, на встрече, которая прошла на Городском стадионе Гянджи, приняли участие и помощники Юниса Гусейнова – Яшар Вагабзаде и Видади Рзаев.

На встрече Юнис Гусейнов отметил важность воспитания молодых футболистов. «Я знаком с ситуацией. Чтобы добиться прогресса, необходимо создать соответствующие условия. В этом направлении будет проделала работа, и постепенно ситуация в детском футболе улучшится. «Кяпяз» всегда был известен своими воспитанниками, и добился успеха. Мы должны находить талантливых футболистов, и воспитывать их для команды».

Теймур Максутов