ЮНЕСКО подтвердило: «Долма» происходит от тюркского «долдурма» (или «Толи» еще будет – ой-ой-ой)

Как уже неоднократно сообщалось, в 2014 году Азербайджан предотвратил в ЮНЕСКО попытку Армении официально оформить многовековую привычку присваивать достижения других народов и выдавать их за изобретения древних армян со времен царя Тиграна Гороховича.

Тогда, напомним, Арменией была представлена ЮНЕСКО заявка на включение в список нематериального культурного наследия человечества «лаваша как традиционного армянского хлеба». Однако в результате аргументированного протеста со стороны азербайджанской делегации, объяснившей комиссии, что лаваш никак нельзя называть «армянским хлебом» по ряду причин, изначальную формулировку «Лаваш: приготовление, значение и внешний вид традиционного АРМЯНСКОГО ХЛЕБА как выражение культуры» к неудовольствию авторов заявки сменили на «Лаваш: приготовление, значение и внешний вид традиционного хлеба как выражение культуры В АРМЕНИИ».

Таким образом, ЮНЕСКО отвергло претензию на «армянскость» этого хлеба, констатировав лишь, что его едят в Армении. Что, собственно, было правдой. Да, едят. Ну и что из этого? Вон, на Маршалловых островах тоже едят чизбургеры с кетчупом.

А еще через два года, в 2016 году, на прошедшем в столице Эфиопии 11-м заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия человечества была поставлена окончательная точка в этом вопросе и одобрена совместная заявка Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции по включению в репрезентативный список хлебной лепешки — лаваша, катырмы, жупки, юфки (см.: http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/flatbread-making-and-sharing-culture-lavash-katyrma-jupka-yufka-01181).

Естественно, армяне не могли переварить позор очередного поражения и не были бы самими собой, если бы не пустились во все тяжкие, в том числе оболванивание своего собственного населения, в надежде на то, что большинство армян будут, скорее, слушать своего министра, чем перепроверять по первоисточнику. Так, заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян объявил, что заявка на включение «армянского лаваша» в составляемый ЮНЕСКО репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества была принята экспертами «единогласно и без изменения формулировок». Чтобы остаться на своей должности, маленько приврать пришлось и секретарю национальной комиссии ЮНЕСКО в Армении Ваграму Кажояну, который сказал, что «не секрет, что некоторые наши соседи имели большие надежды провалить нашу заявку и Нацотчет, но, несмотря на это, мы добились успеха».

В том, что они оба беспардонно лгут и вешают лапшу на уши своему всепроглатывающему зомбированному обществу, достаточно убедиться, сравнив два текста — первоначальную заявку Еревана, в которой содержится фраза «Lavash, the preparation, meaning and appearance of TRADITIONAL ARMENIAN BREAD (!) as an expression of culture», и окончательный документ, принятый ЮНЕСКО, опубликованный на его сайте и содержащий иную формулировку: «Lavash, the preparation, meaning and appearance of traditional bread as an expression of culture IN ARMENIA» (см.: https://ich.unesco.org/en/RL/lavash-the-preparation-meaning-and-appearance-of-traditional-bread-as-an-expression-of-culture-in-armenia-00985).

Замминистра Армении, конечно, вряд ли сможет оправдаться после разоблачения его лжи, но стоит ли нам рвать на себе рубаху и объяснять армянам, что чиновники их обманывают, когда одинаково нравится как заместителю министра лгать своему народу, так и простым армянам с радостью глотать эту ложь? Стоит ли? Да и потом, мало ли мы до сих пор сталкивались с ситуациями, когда людям комфортнее верить в ложь, даже после ее разоблачения. Как тут не вспомнить анекдот про сборную Кавказа по футболу, в которой охранять ворота поставили армянина, которому не докажешь, даже если забьешь ему гол. Так что, стоит ли нам что-то им вообще доказывать, если им нравится верить скорее своему завравшемуся замминистра, чем собственным глазам, видящим очевидную разницу в формулировках двух документов?! Держите лапшу на своих ушах на здоровье. Для нас было важно в 2014 году убрать из представленного армянами в ЮНЕСКО документа фразу об «армянском хлебе», а затем в 2016 году добавить целый ряд других народов, пекущих такой хлеб, в том числе самих себя. Что и было сделано.

Так что, пусть замминистра культуры Армении Арев Самуэлян продолжает и дальше врать. Имеющий глаза — да увидит. Армянская заявка БЫЛА отвергнута в первоначальном виде и принята с изменениями формулировок в результате протеста Азербайджана и Турции.

И вот на проходящем на этой неделе в Республике Корея 12-м заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению мирового нематериального культурного наследия армянской традиции подворовывать чужое был нанесен очередной удар. Была принята заявка Азербайджана о долме. Принята она была без изменений, что и видно из первоисточников, к которым армяне так не любят обращаться: https://ich.unesco.org/en/RL/dolma-making-and-sharing-tradition-a-marker-of-cultural-identity-01188

Стоит особо подчеркнуть, что Баку проявил высшую степень непостижимого для армян и неизвестного им благородства, отметив в тексте, наряду с происхождением названия блюда (the name of the tradition originates from the shortened Turkic word 'doldurma', meaning 'stuffed'), также тот факт, что блюдо это готовят во всех регионах Азербайджанской Республики! В этой фразе содержатся два намека армянам: во-первых, если «ты любишь долма», то это совершенно немудрено — Нагорный Карабах и есть один из таких регионов Азербайджанской Республики. А во-вторых, если вам нравится, то ешьте на здоровье, но при этом не забывайте о корне «долдурма». А если вдруг забудете, то отныне ЮНЕСКО вам напомнит.

«Толи» еще будет – ой-ой-ой.

Вугар Сеидов