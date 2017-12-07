YouTube назвал самые популярные видео 2017 года: «Despacito», «Тает лед» и многие другие – ВИДЕО

Видеохостинг YouTube подвел итоги 2017 года и назвал самые популярные видео, набравшее наибольшее количество просмотров.
Первое место в категории Top Music занял клип на песню Despacito Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки - видео набрало больше 4,4 млрд просмотров и стало также самым популярным за все время существования YouTube.
На втором месте - видео Эда Ширана на песню Shape of You (2,8 млрд просмотров). На третьем - Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом Mi Gente (1,3 млрд).
Также в десятку самых просматриваемых музыкальных клипов вошли следующие музыкальные ролики:
- Maluma — Felices los 4
- Bruno Mars — That’s What I Like
- Chris Jeday — Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
- Nicky Jam — El Amante (Álbum Fénix)
- Jason Derulo — Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
- DJ Khaled - I'm the One ft. JuEl Amante Jastin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
- Enrique Iglesias — SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox
В топ по просмотрам попал и клип группы «Грибы» - «Тает лед», возглавивший рейтинг самых просматриваемых клипов в России, 143 347 448 просмотров.
Вне музыкальной тематики в списке самых популярных роликов 2017 года на YouTube стало видео выступления участника тайского шоу The Mask Singer, набравшее 183 миллиона просмотров.
За ним следуют танцоры из Лос-Анджелеса, которые продемонстрировали отличную хореографию и пластику под песню Эда Ширана «Shape Of You», набрав около 120.000.000 просмотров.
Третьим по популярности стало видео трюков с мячиками для пинг-понга, количество просмотров которого приближается к 94.000.000.
Ф.В, Г.Р.