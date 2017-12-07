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YouTube назвал самые популярные видео 2017 года: «Despacito», «Тает лед» и многие другие – ВИДЕО

Сегодня в 11:40 ~ 2 минуты на чтение 180
YouTube назвал самые популярные видео 2017 года: «Despacito», «Тает лед» и многие другие – ВИДЕО

Видеохостинг YouTube подвел итоги 2017 года и назвал самые популярные видео, набравшее наибольшее количество просмотров.

Первое место в категории Top Music занял клип на песню Despacito Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки - видео набрало больше 4,4 млрд просмотров и стало также самым популярным за все время существования YouTube.

На втором месте - видео Эда Ширана на песню Shape of You (2,8 млрд просмотров). На третьем -  Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом Mi Gente (1,3 млрд).

Также в десятку самых просматриваемых музыкальных клипов вошли следующие музыкальные ролики:

  1. Maluma — Felices los 4
  2. Bruno Mars — That’s What I Like
  3. Chris Jeday — Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
  4. Nicky Jam — El Amante (Álbum Fénix)
  5. Jason Derulo — Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
  6. DJ Khaled - I'm the One ft. JuEl Amante Jastin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
  7. Enrique Iglesias — SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

В топ по просмотрам попал и клип группы «Грибы» - «Тает лед», возглавивший рейтинг самых просматриваемых клипов в России, 143 347 448 просмотров.

Вне музыкальной тематики в списке самых популярных роликов 2017 года на YouTube стало видео выступления участника тайского шоу The Mask Singer, набравшее 183 миллиона просмотров.

За ним следуют танцоры из Лос-Анджелеса, которые продемонстрировали отличную  хореографию и пластику под песню Эда Ширана «Shape Of You», набрав около 120.000.000 просмотров.

Третьим по популярности стало видео трюков с мячиками для пинг-понга, количество просмотров которого приближается к 94.000.000.

Ф.В, Г.Р.

180

просмотров
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