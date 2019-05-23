Йоханнес Карс: и столица, и регионы Азербайджана стремительно развиваются

23 мая председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с депутатом фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Германии, председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Йоханнесом Карсом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов выразил уверенность в том, что визит будет значимым с точки зрения развития наших связей. Он отметил, что азербайджанская сторона высоко ценит взаимные визиты групп дружбы.

Говоря о богатой истории отношений между нашими странами, Огтай Асадов сказал, что в 2016 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О 200-летии создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа». После восстановления Азербайджаном государственной независимости наши отношения приобрели новый смысл. Взаимные визиты глав государств и правительств играют значимую роль в развитии двусторонних отношений. До сегодняшнего дня между Азербайджаном и Германией подписаны 77 правовых документов, 14 документов находятся в стадии рассмотрения.

Было отмечено, что наши отношения в экономической сфере также развиваются по восходящей. Германия – один из важнейших политических и экономических партнеров Азербайджана в Европе. Азербайджан демонстрирует решительную позицию в обеспечении энергетической безопасности Европы глобальными нефте- и газопроводами, инициатором и активным участником которых является. Наша страна – участница программы «Восточное партнерство» Европейского Союза.

Огтай Асадов подчеркнул, что деятельность групп по межпарламентским связям в Бундестаге Германии и Милли Меджлисе заслуживает одобрения.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, председатель парламента отметил, что скорейшее урегулирование проблемы в рамках норм международного права, на основе принципа территориальной целостности стран придало бы большой импульс экономическому прогрессу региона.

Депутат фракции Социально-демократической партии в Бундестаге Германии, председатель парламентской группы Германия-Южный Кавказ Йоханнес Карс выразил удовлетворение визитом в нашу страну и проведенными встречами. Он отметил, что впервые посетил нашу страну в 1999 году. «Во время нынешнего визита мы увидели стремительное развитие регионов Азербайджана и столицы - Баку. Все это радует нас, как друзей Азербайджана»,- сказал он.

Йоханнес Карс отметил, что расширение сотрудничества между Бундестагом и Милли Меджлисом служит общим целям. Парламентская дипломатия играет значимую роль в достижении поставленных целей.

Передав Огтаю Асадову приветствия председателя Бундестага Германии, гость выразил большую заинтересованность парламента Германии в развитии связей с законодательным органом Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес для сторон.

Во встрече участвовали руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Германией Ханлар Фатиев, посол нашей страны в Германии Рамин Гасанов и другие официальные лица.