YAYGELIR: на Приморском бульваре пройдут бесплатные тренировки ведущих инструкторов – ФОТО – ВИДЕО

«С завтрашнего дня, со следующей недели, после праздников, в начале месяца» - правда ли, что эти слова вам знакомы?

Летний сезон уже стартовал, а многие из вас продолжают сидеть на месте. Вместо того чтобы искать оправдания, ищите мотивацию, и одну из них дарит жителям Баку компания Red Bull.

В рамках проводимой ею программы #YAYGELIR на Приморском бульваре («Белый город») проходят спортивные тренировки под открытым небом, в которых любой желающий может принять участие. Ведущие инструкторы фитнеса, йоги и кроссфита проводят свои занятия по субботам и воскресеньям два раза в день – в 09:00 и 19:00. Среди них – Гафар Ганизаде, Сола Баси, Зейнал Зейналов, Улькяр Халили, Видади Алиискендеров, Мария Николич, Хаким Ибрагимов.

Отметим также, что Red Bull призывает каждого заняться спортом и поделиться фотографией этого процесса в социальной сети Instagram под хэштегом #YAYGELIR, отметив профиль @redbullaz. Пользователи, которые наберут наибольшее количество отметок «нравится», получат призы.

Присоединяйтесь к компании #YAYGELIR и будьте готовы к лету, как физически, так и морально. Потому что в здоровом теле присутствует здоровый дух!

Подробную информацию о тренировках и конкурсе можно узнать по ссылке: http://REDBULL.AZ/YAYGELIR

Лейла Мамедова