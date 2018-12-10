В Азербайджане учитель обручился с 7- классницей - ВИДЕО

Эфир передачи, выходящий на телеканале Space, посвященный теме роли образованных и работающих женщин в семье, неожиданно явил нового «героя».

Как сообщает 1news.az, присутствовавший в эфире в качестве гостя г-н Мирисмаил Хелефли неожиданно вызвал резонанс сначала в студии, а затем – в соцсетях высказанным в своем выступлении мнением и историей собственной женитьбы.

По словам г-на М. Хелефли, представившимся в эфире как «главный редактор» ( речь идет о портале XəbərAl.az), рассказал, что в прошлом он работал учителем и преподавал своей нынешней жене, когда та училась в седьмом классе. Но дело вовсе не в романтической истории любви учителя к ученице, который терпеливо ждал, когда она закончит школу и вырастет, чтобы жениться на ней. Хотя так оно и было на самом деле, как сказал М. Хелефли в ответ на обвинение его в педофилии со стороны присутствовавшего на передаче психолога Нармин Шахмарзаде.

Дело в том, что М. Хелефли решил жениться на девушке, поэтому «забрал ее из школы с седьмого класса». А объяснил он это тем, что никогда не хотел образованную жену, потому что ему вовсе не нужно было, чтобы в будущем супруга ссылалась на нехватку опыта ведения домашнего хозяйства, недостаток навыков или, не дай Бог, усталости после работы. По мнению М. Хелефли, он поступил правильно, и женщине ни образование, ни работа не нужны.

Мы сейчас хотим уточнить, что конкретно вызвало возмущение как зрителей в студии, так и аудитории соцсетей. Нет, не тот факт, что супруга г-на М. Хелефли не работает и занимается домашним хозяйством. Это, как говорится, дело личного выбора. Кроме того, можно быть домохозяйкой, и быть при этом образованнее многих выпускниц вузов.

Дело в аргументации и мотивации г-на М. Хелефли своего решения. А так же в том, что он, принимая решение жениться на семикласснице и при этом лишить ее права получить образование, был учителем! Учителем!..

В этой связи невольно вспоминаются слова первого азербайджанского нефтяного магната и крупнейшего мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, который был необразованным человеком, но весьма мудрым и дальновидным. Именно он всегда сетовал на то, что не смог в силу объективных причин получить образование. Именно он основал первую Женскую гимназию в Азербайджане. И именно ему принадлежат слова о том, что азербайджанцы должны учить своих дочерей, ведь «В будущем они будут матерями, и они должны будут уметь воспитывать своих детей. Каких детей можно ожидать от невежественной матери?»

И справедливо заметил, что «Только образование и серьезно просвещенные матери-мусульманки спасут наших мусульман от недуга невежества и отсталости. И это мое убеждение вполне согласуется с истинным духом ислама и его Великого Учителя».

И что мы видим и слышим сегодня из уст бывшего учителя, а ныне – главного редактора одного из новостных порталов, то есть, из уст представителя нынешней интеллигенции? Что женщина не должна учиться и работать.

И к чему мы придем, если так, как уважаемый М. Хелефли, будет думать большинство?..

Конечно, у глав семей, для которых главное предназначение безмолвной и безграмотной супруги – вовремя подать чай, свои приоритеты. Но в таких семьях будут дети, которые впитают подобное отношение к женщине, и вырастут с убеждением в том, что «yaxşı qız məktəbə getməz». И чем все это закончится для будущих поколений?...

Да, история развивается по спирали, но неужели придется ждать нового Г. З. Тагиева, который скажет вновь: «Я, как здешний уроженец, отлично знаю семейную мусульманскую жизнь и все ее недостатки, ибо для того, чтобы вывести постепенно мусульманскую женщину из той замкнутой фанатической жизни, в какую она теперь поставлена, представляется единственный путь – только школа и школа… »

1news.az