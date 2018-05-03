Ярому защитнику карабахских сепаратистов польскому блогеру Томашу Мацейчуку запрещен въезд на территорию РФ – ФОТО

Польскому журналисту Томашу Мацейчуку в аэропорту Домодедово вручили уведомление о запрете на въезд на территорию РФ до 9 мая 2048 года.

Об этом рассказал он сам на странице в «Фейсбуке».

В документе уточняется, что Томаш Мацейчук предупрежден об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, сообщает life.ru.

Напомним, в феврале текущего года в съемной квартире Мацейчука в подмосковных Мытищах прошли обыски. Правоохранители заподозрили его в нарушении миграционного законодательства и в разжигании межнациональной розни.

Мацейчук известен как эксперт на политических ток-шоу. В феврале польский политолог назвал советских солдат времен Второй мировой войны «фашистами», говоря о совместном разделе Польши между СССР и Германией.

Следует отметить, что Томаш Мацейчук также является ярым защитником сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Так, во время очередного выпуска ток-шоу «Время покажет» па Первом канале в ноябре 2017 года речь зашла об участии Армении в программе Европейского союза «Восточное партнерство».

Между экспертами – польским политологом Томашем Мацейчуком и журналистом Максимом Шевченко разгорелась жаркая дискуссия.

Мацейчук отметил, что программа «Восточное партнерство» - это инструмент продвижения демократизации и европеизации на постсоветском пространстве.

«Нового порядка», - перебил его Шевченко. И поляк согласился, что действительно программа «Восточное партнерство» - это инструмент создания нового «европейского порядка».

«Как этот инструмент работает?» - задался вопросом Томаш и тут же на него ответил: «У этого инструмента есть деньги. Этот инструмент предлагает за деньги проводить проевропейские демократические реформы. Но тут я хочу спросить у Максима Шевченко, Армения – это ваш союзник или враг?»

Шевченко, не раздумывая, ответил: «Та часть армян, которая является союзниками России, - наши союзники, а та часть армян, которая является вашими союзниками, – наши враги».

«А Карабах чей?» - не унимался Мацейчук.

«Карабах – территория Азербайджана, - тут же ответил Максим Шевченко. – И судьба Азербайджана должна решаться в тройственном договоре между Москвой, Анкарой и Тегераном».

Но и тут Мацейчук не успокоился: «А я как поляк скажу: Карабах – «Арцах» - это Армения, поэтому Армения будет с нами, поэтому Армения будет нашим союзником (союзником ЕС), потому что вы, русские, продаете оружие азербайджанцам. Это лицемерие. Вы - не союзники и не братья армянам».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.