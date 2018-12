YARAT представляет персональную выставку грузинского художника Важико Чачхиани – ФОТО

Пространство Современного Искусства YARAT представляет персональную выставку грузинского художника Важико Чачхиани «Мухи кусаются - к дождю», которая откроется 14 декабря и продлится до 14 апреля 2019 года.

Экспозиция составлена на основе совершенно новых произведений, представляющих собой синтез различных изобразительных техник, которые художник ранее применял при создании своей иммерсивной вселенной, построенной на его увлечении радикальной интерпретацией мифов, традиций и духовного наследия.

Монументальный лес из мертвых деревьев окружает группу скульптур, заимствованных как из античности, так и из прочих пластов истории. Состарившиеся и растрескавшиеся скульптуры, установленные на деревянных пьедесталах, обросли клиньями, которые можно воспринять двояко: то ли они удерживают статуи в единой группе, то ли, напротив, разрывают эту группу на части. Подобное визуальное решение служит своеобразной иллюстрацией фрагментированного характера истории, всегда подразумевающей субъективное мнение рассказчика, что в Грузии, можно увидеть на любом примере – от древнейшей мифологии (есть легенда, что Прометей был прикован к скалам в Кавказских горах) и вплоть до недавнего, полного болезненного опыта, прошлого.

Сразу же на выходе из этого непроходимого леса стоят 3 деревянных сарая, расположенных в соответствии с традицией грузинских сельских построек. Два из них огромные и имеют сложные застекленные окна, напоминающие о традиционных грузинских верандах. Они похожи по форме на конструкцию, которую Чачхиани использовал в грузинском павильоне Венецианской биеннале 2017 года. Такие ностальгические объекты, напоминающие о загородном отдыхе всей семьей, также указывают на сложность механизма человеческих воспоминаний, очень личный характер отношения к духовному наследию.

Название выставке подарило недавно созданное автором видео «Мухи кусаются - к дождю». Видео демонстрируется в маленьком сарайчике и является мрачной и смелой современной интерпретацией популярной грузинской сказки, в которой сын приносит сердце матери в жертву своей безумной любви.

Важико Чачхиани, кадр из видео «Стеклянные кости», 2018, 9 мин. Позаказу YARAT. Daniel Marzona (Берлин) и SCAI The Bathhouse (Токио)

Это – лакановское отображение хрупких связей между желанием, жизнью и смертью, а передаются эти понятия из поколения в поколение при помощи мифов и фольклора. В своеобразной и смелой манере художник исследует народные сказки, которые зачастую остаются вне критики, хотя оказывают огромное влияние на наше понимание собственной идентичности – родовой, национальной, личностной. По словам самого автора, «выставка посвящена истории и мифологии, а также тому, как они определяют психологию современного человека».

Куратор выставки Суад Гараева-Малеки.

Важико Чачхиани (1985 г., Тбилиси, Грузия) живет и работает в Берлине и Тбилиси. Учился до 2013 г. в Берлинском Университете Художеств (UdK), у проф. Грегора Шнайдера. До того изучал математику и информатику в Тбилисском Техническом Университете. Участвовал во многих выставках, например: персональная выставка «Both» в Музее современного искусства в Зигене и «Many Lives Passing Through While Imitating Death» в 2015 г., инсталляция под открытым небом в Kunsthaus Dahlem (Берлин), организованная в сотрудничестве с Neue Berliner Räume и Берлинским Университетом Freie. В 2017 г. его произведения экспонировались в Hamburger Kunsthalle на двух групповых выставках: «WAITING. Between Power and Possibility» и «wiederundwider». В этом году (июнь-октябрь) его персональную выставку «Heavy Metal Honey» можно было посмотреть в Bundeskunsthalle (Бонн). В 2018 г. Чачхиани выиграл стипендию Aurora в Лос-Анжелесе и грант на резидентуру Tokas в Токио. В 2017 г. его работа «Living Dog Among Dead Lions» демонстрировалась на Венецианской биеннале в грузинском павильоне, где куратором был Джулиан Хайнен. ВажикоЧачхиани удостоен Рубенсовской рекламной премии 2017 года. Недавно был номинирован на художественную премию Böttcherstraße 2018 года за выставку в Бременском Kunsthalle. Творчество Чачхиани включает в себя фильмы, скульптуры, перформансы, фотографии и масштабные инсталляции. Его работы представлены в таких галереях, как Daniel Marzona(Берлин) и Scaithebathhouse (Токио).

Работы Важико Чачхиани отличаются своими сквозными композициями с плотным повествованием, которое представляет множество сюжетных линий, но при этом переплетает все элементы в плотное драматургическое полотно. Создавая своеобразный интерфейс, тонко сбалансированный между реальностью внешнего мира и внутренней человеческой психологией, его работы затрагивают экзистенциальные вопросы бытия, человеческого восприятия и культурной памяти.

В.Ф, Г.Р.