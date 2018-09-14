«Я говорила, что гожусь ему в матери, но он продолжал домогаться»: Новые подробности попытки изнасилования в Баку - ВИДЕО

Стали известны новые подробности попытки изнасилования, совершенной в поселке Сахил (Приморск) Гарадагского района Баку.

Как сообщает 1news.az, 46-летняя уборщица Замина Мамедова, продолжающая лечение в больнице, рассказала, как 27-летний Илькин Велизаде напал на нее и пытался изнасиловать.

«Он вызвал меня убраться в квартире, но как только я вошла, закрыл дверь на ключ и стал меня домогаться. Я оттолкнула его, стала умолять отпустить, говорила, что гожусь ему в матери. Но Илькин велел мне не сопротивляться, иначе он меня оглушит, а потом изнасилует.

Заявил, что он все равно квартирант в этом доме, изнасилует меня и уйдет. Я попросила отпустить меня, пообещав никому ничего не говорить, но он отказался и пытался повалить меня. Я оттолкнула его, побежала на кухню и от безысходности выпрыгнула из окна», - заявила женщина.

Она с горечью сказала, что, несмотря на ее мольбы о помощи, на них никто не отозвался:

«Я молила вызвать полицию, но одна женщина, увидев это, закрыла окно, прохожие на улице отворачивались и шли дальше», - заявила З.Мамедова.

Отметим, что Илькин Велизаде уже задержан сотрудниками полиции, ему грозит серьезный тюремный срок.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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