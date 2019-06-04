Взрывающие хит-парады исполнители JONY, El’Man и Andro обратились к бакинским поклонникам – ФОТО – ВИДЕО

15 июня на сцене Elektra Events Hall состоится концерт трех молодых хитмейкеров JONY, El’Man’а и Andro, которые стремительно покоряют хит-парады и являются кумирами молодежи.

Читатели 1news.az, наверняка, уже слышали такие треки как «Аллея», «Звезда», «Пустой стакан», «Френдзона», «Инопланетянин», «Океан», «Адреналин», «Ночной рейс», являющиеся хитами в репертуаре трех вышеперечисленных исполнителей. Отметим, что исполнители сотрудничают с музыкальным лейблом Zhara Music.

В преддверие своего выступления в Баку JONY, El’Man и Andro записали видеообращение, в котором передали привет азербайджанским поклонникам и пригласили всех на предстоящий концерт.

Предстоящая концертная программа включает в себя как уже вышедшие хиты, так и новинки, которые в скором времени появятся в Сети, а атмосферу поддержат крутые диджеи.

Если вы были во френдзоне, готовы достать для любимого человека звезду с неба и вечно думаете о ней или у вас много адреналина, то вам просто необходимо попасть на этот концерт - билеты на концерт можно приобрести в кассах Баку, а также online, пройдя по ссылке.

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JONY – проживающий в Москве азербайджанский исполнитель, являющийся автором хитов «Звезда» и «Аллея», штурмующих различные хит-парады. А в середине апреля JONY презентовал свой совместный проект с покорившим российский танцпол азербайджанским дуэтом HammAli & Navai – песня «Без тебя я не я» в короткий срок стала хитом.

El’Man – родившийся в Сумгайыте музыкант и R'n'B-исполнитель, является одним из самых ярких участников телепроекта «Новая фабрика звезд», продюсером которого выступил Виктор Дробыш.

Andro – певец цыганского происхождения, популярность к которому пришла после выхода его песни под названием «Инопланетянин».

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Ф.В, Г.Р.