Взрыв на газопроводе в Австрии вызвал коллапс в Европе, и проект TAP вновь был назван важным

«Если бы уже был Трансадриатический газопровод (TAP), Италии не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение в стране», - заявил сегодня министр экономического развития Италии Карло Календа, которого цитирует Reuters.

TAP реализуется с 2016 года и касается поставок в Европу азербайджанского газа, однако в той же Италии этот проект сталкивается с препятствиями на уровне экологов.

«Италия объявит чрезвычайное положение в связи с проблемами в энергопоставках после взрыва на одной из крупнейших газовых станций в Австрии», - заявил К.Календа.

По его мнению, инцидент на одной из крупнейших в Европе газовых станций в Баумгартене в Австрии показал, что и «у Италии серьезная проблема с поставками топлива».

Министр подчеркнул необходимость ускорения реализации проекта TAP.

«Если бы у нас был TAP, нам не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение», - добавил Календа.

Отметим, что на одной из крупнейших газовых станций в Австрии прогремел взрыв.

По данным телеканала ORF, один человек погиб, еще шестьдесят пострадали.

В компании Gas Connect Austria (оператор газотранспортной системы) подтвердили информацию о 18 раненых, но это еще не окончательные цифры.

Взрыв прогремел сегодня утром в коммуне Баумгартен. Станция принадлежит австрийской компании OMV. Как сообщили в полиции, причиной взрыва стала техническая неисправность, ведется следствие.

Обеспечение Европы российским газом из-за данной аварии приостановлено.

ТАР будет завершен лишь к 2020 году и сможет доставлять в Европу на первом этапе в год 10 млрд кубометров азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз».

Лада Евграшина, Г.Р.