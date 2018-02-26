«Выжившая»: Жительница Ходжалы о том, что ей пришлось пережить в армянском плену - ВИДЕО

Турецкий телеканал TRT Avaz показал репортаж в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В сюжете чудом выжившая жительница Ходжалы Дюрдане Агаева рассказывает об ужасах армянского плена, и каждое ее слово отдается в сердце болью за нее и всех тех, кто попал в кровавые руки армянских вандалов:

Бегство

«В 1992-ом мне было двадцать. Работала телефонисткой. Армяне напали ночью, около 11-12 часов 25 февраля. Люди уже спали. Вдруг темное небо озарилось ярко-красным заревом – откуда ни возьмись, стали разрываться снаряды, пули посыпались дождем. Это было очень неожиданно - такого никогда не было. Правда, они [армяне] и так стреляли каждый день. Ночами люди укрывались в подвалах, прятали там детей, стариков. Но мы не знали, что случится такое. Не знали, что этой ночью нам придется уйти из Ходжалы.

Было очень холодно, морозно. Мы шли через замерзшую речку Гаргар, что на окраине Ходжалы. Перешли ее и направились в заснеженный лес…Там было много детей, стариков…

Каждый раз, вспоминая, я снова переживаю те минуты, словно еще раз вижу все наяву. Там было такое скалистое место, называлось Гарагая. Когда мы кое-как, через скалы, дошли туда, было где-то 7-8 часов утра.

Резня

Неожиданно началась стрельба. Оказывается, они устроили там засаду, стали стрелять в беспомощных людей. Пуля попала мне в ногу, и я потеряла сознание. Когда очнулась, повсюду увидела тела…

Их столько там было, окровавленных людей – кому пуля попала в голову, кому – в сердце, кто потерял руку, кого вообще разорвало на части… 613 человек, все они стали шехидами…

Я смотрела на них, людей, которых знала, и мне казалось, что это сон. Я не верила, не хотела верить своим глазам: возможно ли такое зверство? Это ощущение не оставляет меня и сегодня – как если бы это было кино, или сон – словно я была не я, понимаете? Я осталась одна, везде были только тела погибших.

За мной шли трое наших… Одна беременная женщина, она погибла прямо рядом со мной – пули попали ей в голову, в сердце, и в живот. Она вся была изрешечена пулями. Рядом лежал ее муж. Он пришел в себя и, увидев жену, закричал. Он кричал и кричал, а потом стал смеяться... Он сошел с ума…

С нами были пожилые женщины, матери. Я смотрела и плакала…

А потом армяне добивали маленьких детей – винтовками, прикладами автоматов - по голове, по плечам, ногами… Пытали женщин, таскали их за волосы и били головой об стену. Я не могу забыть. Такое забыть невозможно…

Плен

Я оставалась там [в армянском плену] восемь дней. Пережила все. Все мучения, все истязания… Мне такое пришлось вынести… Два дня я вообще не помнила себя, словно умерла… Да, это была кома. Очнулась, вижу, все темным-темно. Пошевелив рукой, наткнулась на что-то склизкое. Там были какие-то отходы, обломки, осколки стекла. Я поняла, что это мусорная свалка. Они бросили меня здесь, думая, что я умерла. Я не могла открыть глаза - еле разлепила их пальцами. У меня были длинные волосы, косы. Потянувшись к ним рукой, почувствовала, что они сильно заледенели – сплошной лед. Хотела пошевелить ногой – не получилось – она была обморожена. И я закричала: «Помогите». Подошел какой-то старик. Армянин. Он был там сторожем. Он взял меня за волосы и стащил с мусорного завала. Я была в крови – ноги, все тело – были исцарапаны битым стеклом. Представляете, я, вся избитая, в состоянии комы, два дня лежала под снегом.

…Меня, голую, снова приволокли туда, бросили на пол. Я вся дрожала. Там было мое платье. Мокрое. Они кинули его мне: «Оденься». Еще была моя жилетка, тоже вся в грязи, валялась во дворе. Принесли ее: «Надень»…

Меня избивали семь дней подряд. Я терпела… Да, просто терпела… Человека ведь хранит Аллах. Он дарует ему жизнь, он ее и забирает. Это Аллах дал мне силы. И еще мамины молитвы…

Освобождение

Они вынуждены были [освободить меня]. У них не было хлеба. Не было сигарет, бензина, керосина. У них были машины, но не было чем их заправить. У них не было ничего. Они были голодные. И были вынуждены отдать меня и моего брата.

Заставили написать письмо – это было на седьмой день [плена]. Я написала письмо родственникам моего отца и деда, которые жили в Агдаме. Написала, что я и брат живы. [Наши] обменяли меня и брата на горючее - много горючего, много сигарет. И хлеб.

Мой брат младше меня на год. Он был избит так, что я его не узнала. Весь в крови, с распухшим лицом, почки отбиты. И, уже приготовившись к смерти, сказала их командиру: «Или убей нас обоих, или освободи. Без него я не уйду…»

Перевод: Ф.Багирова