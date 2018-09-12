1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Высокопоставленный азербайджанский таможенник уволен за взятку

Сегодня в 10:38 ~ 1 минута на чтение 427
Высокопоставленный азербайджанский таможенник уволен за взятку

Начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета, полковник-лейтенант таможенной службы Натик Иманов задержан с поличным при получении взятки.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, Натик Иманов под предлогом досрочной выплаты достигшим пенсионного возраста сотрудникам разовых пособий, предоставляемых государством, взял с них крупную сумму.

В результате совместных мероприятий сотрудников Управления внутренней безопасности и Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Натик Иманов был задержан с поличным, при получении от достигшего пенсионного возраста сотрудника таможни взятки в размере 2500 манатов.

По приказу начальника Госкомтаможни Натик Иманов уволен с занимаемой должности.

Собранные по факту материалы переданы в Генпрокуратуру для дачи им правовой оценки.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

427

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net