Высокопоставленный азербайджанский таможенник уволен за взятку

Начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета, полковник-лейтенант таможенной службы Натик Иманов задержан с поличным при получении взятки.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, Натик Иманов под предлогом досрочной выплаты достигшим пенсионного возраста сотрудникам разовых пособий, предоставляемых государством, взял с них крупную сумму.

В результате совместных мероприятий сотрудников Управления внутренней безопасности и Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Натик Иманов был задержан с поличным, при получении от достигшего пенсионного возраста сотрудника таможни взятки в размере 2500 манатов.

По приказу начальника Госкомтаможни Натик Иманов уволен с занимаемой должности.

Собранные по факту материалы переданы в Генпрокуратуру для дачи им правовой оценки.

Тимур Рзаев, Э.Т.