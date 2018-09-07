Вышла в свет 67-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Азербайджан же достиг всех успехов в одиночку. Порой мы подвергались необоснованному давлению. Порой против нас проводились и проводятся кампании. Быть может, некоторым не нравится, что Азербайджан является настолько независимой страной, что в Азербайджане все хорошо, Азербайджан процветает, день ото дня развивается. Это, как говорится, у некоторых как бельмо на глазу. Мы знаем и об этом. Конечно же, экономическая мощь позволяет нам, не боясь никого, говорить свое слово на политической сцене, защищать наши национальные интересы.

Эти мысли, отраженные в 67-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» и являющиеся актуальными во все периоды, взяты из речи главы государства на проведенной 27 января 2015 года конференции, посвященной итогам первого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах».

Материалы, собранные в 67-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с января по март 2015 года.

В издании собраны материалы о рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в Давосском всемирном экономическом форуме, проведенных там встречах и переговорах с главами ряда государств и правительств, руководителями авторитетных компаний, тексты его выступлений на сессии «Трансформация регионов: Евразия», церемонии презентации в Давосе первых Европейских игр «Баку-2015». В книгу также вошли материалы о рабочем визите главы государства в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, выступлении на «круглом столе» на тему «Стратегии диверсификации» в рамках конференции, участии в панельном обсуждении на тему «Кроме Украины – неурегулированные конфликты в Европе». В этом томе можно также ознакомиться с информацией о подписанных в рамках официального визита Президента Азербайджана в Болгарию документах между двумя государствами, заявлении на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии, официальном визите в Святой Престол – Ватикан, встречах, проведенных в ходе рабочего визита в Турцию, а также выступлениях на церемонии открытия Анатолийского профессионально-технического лицея имени Гейдара Алиева в Карсе, церемонии закладки фундамента Трансанатолийского газопровода – TANAP.

В 67-й книге многотомника собраны материалы о встрече Президента Ильхама Алиева с прибывшим с официальным визитом в Азербайджан Президентом Пакистана, подписанных документах между двумя странами, заявлениях для печати, вручении первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой ордена Hilal-e-Pakistan, участии в азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.

В издании нашла место информация о приеме Президентом Азербайджана совершивших визит в нашу страну высокопоставленных лиц Ирана, Турции, России, Франции, США, Греции, Великобритании, Словении и других государств, ОБСЕ, Европейского Союза и ПАСЕ, назначенных в Азербайджан послов зарубежных стран, встрече с прибывшей в Баку группой известных деятелей культуры и искусства России.

В материалах периода, охватываемого этой книгой, имеется также информация об организационной работе, проводимой в связи с подготовкой к первым Европейским играм «Баку-2015».

В эту книгу многотомника также включены материалы о поездках Президента Ильхама Алиева в город Мингячевир, Гусарский и Бардинский районы, участии в открытии ряда важных объектов, в том числе канатной дороги номер 1 и горнолыжного спуска зимне-летнего туристического комплекса «Шахдаг», Бардинского регионального центра ASAN xidmət Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям, ознакомлении с работами по реконструкции в промышленных и культурных предприятиях в регионах и столице, встрече с представителями общественности.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 67-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ