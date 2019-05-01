1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Вышла из печати 82-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Сегодня в 09:24 ~ 3 минуты на чтение 78
Вышла из печати 82-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

В центре всей нашей работы, политики находится гражданин Азербайджана. Гражданин Азербайджана должен жить хорошо, а для этого нужны возможности.

Поэтому решение социальных вопросов, в особенности, вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, всегда являлись приоритетом для нас. В последние годы создано более 3000 школ, свыше 600 медицинских центров, которые сегодня обслуживают людей. В то же время созданные в регионах условия предотвращают миграцию в крупные города. Мы уже видим, что наблюдавшаяся в прежние годы миграция из всех регионов в Баку сегодня сократилась, более того, начался обратный процесс. Сегодня люди возвращаются из городов в села, так как созданы прекрасные возможности для развития сельского хозяйства.

Эти мысли прозвучали в речи главы государства на республиканском совещании в Лянкяране, которая вошла в вышедшую из печати 82-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с августа по октябрь 2017 года.

В 82-ю книгу многотомника включены материалы, касающиеся встреч на высоком уровне, проведенных главой государства в рамках визита в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст его выступления на открытии сессии, информация о его рабочем визите в Республику Казахстан для участия в первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к захватнической политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В книгу также вошли материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц, делегаций из Грузии, Турции, Республики Корея, России, Франции, Вьетнама и других стран, ОБСЕ, НАТО, а также Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, прибывших в нашу страну для участия в проводимых в Баку международных мероприятиях.

В данном издании читатели могут ознакомиться с посланием главы государства участникам международной научно-практической конференции на тему «Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности», текстами его речей на церемонии подписания нового контракта по нефтяным месторождениям «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею Национального олимпийского комитета, а также письмами главам различных государств.

В этом томе также собраны сообщения о встречах Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джалилабадского, Лянкяранского, Нефтчалинского, Сальянского, Гобустанского, Шамахинского районов во время поездок в эти районы, тексты его выступлений на открытии в регионах экономических, транспортных проектов, социальной инфраструктуры, бытовых объектов, материалы об ознакомлении с условиями, созданными в средних школах Баку после капитального ремонта.

В книге даны указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенной «Азернешр» 82-й книги были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

78

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net