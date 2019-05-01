Вышла из печати 82-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

В центре всей нашей работы, политики находится гражданин Азербайджана. Гражданин Азербайджана должен жить хорошо, а для этого нужны возможности.

Поэтому решение социальных вопросов, в особенности, вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, всегда являлись приоритетом для нас. В последние годы создано более 3000 школ, свыше 600 медицинских центров, которые сегодня обслуживают людей. В то же время созданные в регионах условия предотвращают миграцию в крупные города. Мы уже видим, что наблюдавшаяся в прежние годы миграция из всех регионов в Баку сегодня сократилась, более того, начался обратный процесс. Сегодня люди возвращаются из городов в села, так как созданы прекрасные возможности для развития сельского хозяйства.

Эти мысли прозвучали в речи главы государства на республиканском совещании в Лянкяране, которая вошла в вышедшую из печати 82-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с августа по октябрь 2017 года.

В 82-ю книгу многотомника включены материалы, касающиеся встреч на высоком уровне, проведенных главой государства в рамках визита в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст его выступления на открытии сессии, информация о его рабочем визите в Республику Казахстан для участия в первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к захватнической политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В книгу также вошли материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц, делегаций из Грузии, Турции, Республики Корея, России, Франции, Вьетнама и других стран, ОБСЕ, НАТО, а также Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, прибывших в нашу страну для участия в проводимых в Баку международных мероприятиях.

В данном издании читатели могут ознакомиться с посланием главы государства участникам международной научно-практической конференции на тему «Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности», текстами его речей на церемонии подписания нового контракта по нефтяным месторождениям «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею Национального олимпийского комитета, а также письмами главам различных государств.

В этом томе также собраны сообщения о встречах Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джалилабадского, Лянкяранского, Нефтчалинского, Сальянского, Гобустанского, Шамахинского районов во время поездок в эти районы, тексты его выступлений на открытии в регионах экономических, транспортных проектов, социальной инфраструктуры, бытовых объектов, материалы об ознакомлении с условиями, созданными в средних школах Баку после капитального ремонта.

В книге даны указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенной «Азернешр» 82-й книги были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ