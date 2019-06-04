Вышел в свет 107-й выпуск журнала Caspian Energy

Вышел в свет очередной, 107-й, выпуск журнала Caspian Energy, презентация которого состоялась на бакинской выставке Caspian Oil&Gas.

Об этом сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

В этом выпуске журнала опубликованы интервью с Президентом Грузии г-жой Саломе Зурабишвили, Президентом Черногории г-ном Мило Джукановичем, вице-премьером, министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Маей Цкитишвили, министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Кобулия, министром финансов Грузии Иваном Мачавариани, министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили, министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава. В этом номере также опубликованы результаты первого инвестиционного рейтинга экономических регионов Грузии.

По словам Тельмана Алиева, данный выпуск также будет представлен в рамках намеченного на 21 июня 2019 года в Тбилиси 8-го Международного Caspian Energy Forum Tbilisi.

Международный журнал Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 20 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в Каспийско-Черноморском и Балтийском регионах.