Выросла перевалка грузов по маршрутам Баку-Актау-Баку и Баку-Курык-Баку

Общий объем перевалки грузов по маршрутам Баку-Актау-Баку и Баку-Курык-Баку за январь-сентябрь 2017 года составил 1,561 млн тонн, что больше чем в 2,2 раза показателя 2016 года.

Об этом стало известно 1news.az по итогам 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджана и Казахстана.

Из общего объема перевозок по данным направлениям 93,81% пришлось на транзитные грузы.

За три квартала текущего года по маршруту Баку-Актау-Баку оборот колесной техники (вагонов) составил 13,9 тыс. единиц, а по направлению Баку-Курык-Баку – 13.256 вагонов.

За этот же период оборот автомашин по маршруту Баку-Актау-Баку составил 8,127 тыс. единиц.

В числе взаимных поставок между двумя странами превалирует продукция аграрной отрасли, химической промышленности.

В структуре транзитных грузов, которые переправляются через Каспий между Казахстаном и Азербайджаном – нефть и нефтепродукты, промышленные и пищевые товары.

Лада Евграшина, Г.Р.